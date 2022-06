Recovery Plan: Hydrogen Valley e medicina innovativa nei primi Progetti bandiera

Domani la firma a Palazzo Chigi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - Hydrogen Valley e medicina predittiva sviluppata in centri all'avanguardia, con strumenti altamente innovativi. Sono solo alcuni dei temi al centro dei primi Protocolli di collaborazione, necessari alla realizzazione dei Progetti bandiera, che verranno sottoscritti domani a Palazzo Chigi alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, della ministra dell'Universita' e la Ricerca, Maria Cristina Messa, del ministro della Salute, Roberto Speranza, del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli e dei Presidenti delle Regioni coinvolte: Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata, Puglia e Liguria. Si tratta - spiegano da Palazzo Chigi - di un primo 'blocco' di Protocolli, cui ne seguiranno ulteriori con le altre Regioni interessate, "un segnale dell'attenzione del Governo ai territori nell'attuazione del Pnrr. In generale il complesso dei Progetti bandiera si sviluppa soprattutto all'interno delle Missioni 1 ('Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo') e Missione 2 ('Rivoluzione verde e transizione ecologica') per i progetti di 'Hydrogen Valley'. Si segnalano interventi anche sulla Missione 4, 'Istruzione e ricerca' e sulla Missione 6, 'Salute'. I 21 Progetti bandiera - spiegano le stesse fonti della Presidenza del Consiglio - uno per Regione/Provincia Autonoma, sono previsti dall'articolo 33, comma 3, lettera b) del Dl 152/2021, convertito in legge 233/2021 e il coordinamento e' affidato al Dara - Dipartimento Affari regionali e Autonomie. I temi principali dei progetti bandiera presentati o attualmente allo studio sono idrogeno, salute, universita' e ricerca, dissesto idrogeologico, digitalizzazione della Pubblica amministrazione e risorse idriche. Ad oggi sono stati sottoscritti 2 Protocolli tra il Dara, i ministeri competenti e le rispettive Regioni per un totale di sei progetti bandiera.

