Recovery plan: Giorgetti, per rispettarlo serviva riformare la Pa 2-3 anni orsono

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Il Recovery Plan ha "obiettivi ambiziosissimi. Il problema vero e' che per rispettare il piano, le riforme, come quella della Pa, avrebbero dovuto essere approvate 2 o 3 anni fa". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, alla presentazione di un libro. "La preoccupazione di tutti i sindaci, i presidenti delle Regioni e' che per la predisposizione di un progetto serve una burocrazia che nella pa si e' persa. Le riforme, soprattutto della pa, creano le condizioni per una macchina che potra' essere efficiente tra due o tre anni. Spero prima".

