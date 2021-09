Recovery Plan: Gentiloni, con nuovi finanziamenti gran lavoro da fare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - 'Il governo sa benissimo che fino a ora abbiamo finanziato un piano, a partire da dicembre-gennaio erogheremo dei finanziamenti per il raggiungimento di scadenze e obiettivi che sono in questo piano e sono una cinquantina di obiettivi e diverse riforme: un gran lavoro da fare'. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Le riforme piu' urgenti per gli accordi presi con Bruxelles sono la delega fiscale, tempi della giustizia civile e la legge sulla concorrenza. Tre cose che a dirle cosi' sembrano semplici ma sono tempi molto importanti per il parlamento', ha aggiunto Gentiloni.

Fla-Ppa

(RADIOCOR) 04-09-21 12:54:29 (0066)EURO 5 NNNN