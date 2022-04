Recovery Plan: Gelmini, rimoduleremo contratti dove c'e' caro materie prime

'Dobbiamo correre per spendere presto e bene' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - 'Il Governo ha ascoltato la richiesta che viene dal mondo imprenditoriale di prevedere un meccanismo di rimodulazione dei contratti laddove ci sia, come sta capitando, un forte aumento del prezzo delle materie prime e del costo dell'energia'. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali e le autonomie, intervenendo ad 'Agora'', su Rai 3. 'Su questo tema - ha spiegato Gelmini - e' intervenuto anche il ministro Giovannini, credo che l'iniziativa del Governo sia la risposta che il mondo dell'impresa si attende, anche per non fermare i lavori e mantenere gli impegni delle grandi opere previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Pnrr deve andare avanti. Ricordo che il Recovery e' una procedura negoziale, e dunque qualunque cambiamento non sarebbe unilaterale, andrebbe ridiscusso in Europa e ci esporrebbe anche alla possibilita' di un mancato accordo. Qualche aggiustamento al Piano si puo' fare, ma questo non e' il tempo del benaltrismo. Dobbiamo correre per spendere presto e bene i 200 miliardi messi a disposizione dall'Ue', ha concluso Gelmini.

