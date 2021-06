Recovery plan: Gelmini, coinvolgimento Regioni ed enti locali e' punto fermo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - 'Gli enti territoriali avranno, ma direi che gia' hanno, un ruolo decisivo nell'attuazione del Pnrr perche' per mettere a terra oltre 330 miliardi di investimenti non si puo' prescindere dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. E non a caso il decreto sulla governance del piano ha chiarito quali saranno le forme di coinvolgimento nella fase attuativa. Abbiamo previsto che nella cabina di regia come nel comitato per la transizione ecologica e nel comitato per la transizione digitale, tutte le volte in cui vengano in rilievo materie regionali e locali ci saranno non solo gli stessi presidenti di regione ma anche il presidente delle Conferenza delle Regioni. E'previsto l'aggiornamento costante tramite la Conferenza unificata dello stato di avanzamento. E' peraltro nel caso in cui ci sia inerzia o inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato verso Regioni ed enti locali potra' essere evitato tramite un'apposita funzione conciliativa. Il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali e' un punto fermo'. Lo ha detto il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, nel corso di Forum Pa 2021.

