Recovery Plan: fascicolo sanitario elettronico, al via in tutte le Regioni

Conclusa positivamente la prima fase in sei Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni i risultati raggiunti sull'alimentazione e la portabilita' dei documenti nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Lo comunica il ministero, spiegando che "parte ora la fase che vedra' gli interventi interessare tutto il territorio nazionale grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Alla prima fase, che ha coinvolto sei Regioni pilota per incrementare l'alimentazione dei fascicoli e la portabilita' tra Regioni per i cittadini che si trasferiscono, hanno partecipato Basilicata, Campania e Piemonte (incremento alimentazione) ed Emilia-Romagna, Lombardia e Puglia (trasferibilita' automatica). "L'esito del lavoro congiunto delle Regioni, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, del ministero della Salute, del ministero dell'Economia e delle Finanze e di Sogei e' stato ampiamente positivo - rilevano ancora dal ministero guidato da Vittorio Colao -. Per quanto riguarda l'alimentazione, in appena sette mesi, la Regione Basilicata e' passata dal 27% dei documenti disponibili sull'Fse al 95%; la Regione Campania dal 1,5% al 53%; e la Regione Piemonte dal 50% al 80%. Sulla portabilita' interregionale, la percentuale di successo nella migrazione dei documenti tra le Regioni pilota e' passata dal 14% al 93% nel periodo ottobre 2021-giugno 2022; allo stesso tempo e' stata riscontrata la riduzione degli errori rispetto alla migrazione, passati dal 5% al 0,60% dei documenti interessati nello stesso periodo di riferimento. Questi risultati sono stati raggiunti grazie all'impegno di tutti gli operatori del sistema sanitario e dei fornitori coinvolti", aggiungono dal Mitd.

