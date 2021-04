Recovery plan: Draghi, Sud non discriminato, risorse sempre poche se non usate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - "La prima lezione che si trae e' che il Sud non e' stato discriminato da questo flusso di fondi. Si potra' cercare di far meglio ma sostanzialmente l'impressione non e' quella di una discriminazione colpevole". Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riepilogando i fondi previsti per il Mezzogiorno nella replica in Senato sul Recovery plan. "La seconda lezione - ha aggiunto - e' che le risorse saranno sempre poche se uno non le usa, questo e' il punto".

