Recovery plan: Della Valle, ora le imprese dicano che cosa faranno per gli altri

Arrivano risorse gestite da una classe politica competente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - "Arriveranno ingenti risorse dall'Europa, gestite bene, da una classe politica, per come la vediamo in questo momento, di persone competenti, non vogliamo perdere il treno, noi imprenditori, e' il treno di chi deve darsi da fare e mettersi a disposizione del proprio Paese". Lo ha affermato il patron della Tod's, Diego Della Valle, presentando al Colosseo il completamento del restauro degli ipogei finanziato dal suo gruppo.

"Quando pubblico e privato vogliono fare le cose insieme le cose - ha affermato - accadono. Usciamo da una situazione che nessuno di noi avrebbe mai pensato di vedere nella propria vita, con grande voglia ripartire, con sentimenti molto forti e le aziende grandi, rappresentative. Secondo me, oggi si devono spendere pensando a quello che il nostro Paese dovra' affrontare. Voglio dire al mio mondo, il mondo delle imprese, spesso grandi, di successo, forti, che oggi dobbiamo prendere atto che non possiamo piu' dire 'che cosa fara' il Governo per noi, che cosa faranno gli altri per noi', ma dobbiamo dire 'cosa faremo noi per altri, e gli altri sono le persone che hanno bisogno di essere aiutate, non dimentichiamo il mondo di giovani, che hanno bisogno entrare nel mondo del lavoro".

