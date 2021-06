Recovery plan: Della Valle, ora le imprese dicano che cosa faranno per gli altri -2

'Abbiamo 5-6 mesi per dare una svolta economica al Paese' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - "Ci serve - ha aggiunto rinnovando l'invito ai suo colleghi imprenditori - per fare vedere al mondo che il nostro e' un Paese che ha capacita', che ha sempre avuto, e che le sta usando per darsi da fare per uscire da questa situazione, con un'opportunita' irripetibile, purtroppo a prezzo di una tragedia". Secondo Della Valle, quindi, "dobbiamo essere pronti e presenti per darci da fare e spero che tanti amici, come hanno dimostrato durante la pandemia, si espongano e si mettano a disposizione con i mezzi, ma anche con la reputazione e la capacita' pratica che l'imprenditoria italiana ha. Mi auguro qualcuno si innamori di monumenti e territori e li sponsorizzi attraverso il restauro. Perche' il Paese ha bisogno di tante cose abbiamo cinque, sei mesi per dare una svolta economica e, di forte solidarieta' tra tutti noi, al Paese.

