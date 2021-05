Recovery Plan: Confindustria-Cerved, sostenere innovazione e crescita delle Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mag - Il Pnrr rappresenta una grande opportunita' di rilancio per il sistema delle imprese, che per essere colta necessita anche del completamento dei disegni di riforma e di un maggiore impulso sul fronte della partnership tra pubblico e privato. Il Rapporto Pmi 2021 di Confindustria e Cerved analizza le opportunita' per le Pmi del Recovery Plan.

La strategia nazionale per le Pmi finora ha previsto principalmente misure 'emergenziali' di breve periodo e di sostegno indiretto alle imprese, ora e' necessario proseguire su basi diverse le politiche di sostegno alle imprese, con misure che affianchino quelle a sostegno della liquidita' al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese e il riequilibrio della loro struttura finanziaria. Vanno nella giusta direzione, evidenziano, alcune misure introdotte con il Dl Sostegni-bis come la proroga della moratoria di legge per le Pmi, la conferma dell'intervento rafforzato del Fondo di Garanzia per le Pmi e della 'Garanzia Italia' di Sace, l'allungamento dei tempi di restituzione del rimborso dei debiti di emergenza del 2020 dai 6 anni attualmente previsti, fino a 10 anni. Ma continua a mancare un intervento organico per sostenere crescita dimensionale, patrimonializzazione e rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, con particolare riguardo alle Pmi e alle MidCap, anche attraverso l'accesso a mercati finanziari alternativi.

In sintesi, conclude il Rapporto, andrebbero impostate azioni e strumenti per aiutare le Pmi ad intraprendere un sentiero di innovazione e di crescita. Gli spazi e le risorse finanziarie per sostenere una policy dedicata alla ripresa e alla resilienza delle Pmi sono ampiamente reperibili anche oltre Pnrr, in particolare nella politica di coesione, europea e nazionale, da avviare proprio nel corso del 2021.

com-Ale

(RADIOCOR) 28-05-21 12:20:24 (0308)PA,EURO,FONUE 5 NNNN