Recovery Plan: Cnpr, semplificazione necessaria per gestire al meglio i fondi

Webinar con parlamentari: 'E' ora di riformare il fisco' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - 'Dopo l'emergenza semplificare e' necessario' e' il titolo del forum in modalita' webinar organizzato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Diversi parlamentari sono intervenuti, convenendo circa l'importanza di vincere la sfida della semplificazione per gestire al meglio i fondi europei in arrivo con il Recovery Plan. In rilievo la centralita' del capitolo fisco: secondo Pasqua Borracci, consigliere dell'Istituto nazionale degli Esperti contabili, 'uno dei punti principali del programma del governo Draghi e' quello relativo alla riforma fiscale necessaria per la ripartenza. Tutti i partiti stanno presentando le loro proposte, dalla riduzione dell'aliquote Irpef, alla flat tax unitaria, senza escludere ipotesi di patrimoniale e reintroduzione dell'Imu sulla prima casa. Di tutte queste posizioni sara' necessaria una sintesi entro il 30 giugno per evitare un nuovo imballo della situazione'.

Tema ripreso anche da Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione Cnpr: 'Il tema della riforma fiscale, che interessa moltissimo la nostra professione, sembra emergere sempre prepotentemente nella discussione politica. Salvo poi arenarsi di fronte alla complessita' del tema stesso e delle posizioni divergenti tra partiti. Sarebbe piu' importante, invece di parlare di rimodulazione delle aliquote, e prioritaria una forte delegificazione".

com-fil

(RADIOCOR) 14-06-21 13:07:22 (0348)EURO,FONUE 5 NNNN