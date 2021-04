Recovery plan: Castelli, portale unico per gli appalti (Sole 24 Ore)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - "E' importante mettere in moto l'intero sistema Paese, assicurarsi che le filiere siano pronte, che i soggetti che dovranno mettere a terra i progetti, attingendo auspicabilmente a fornitori interni, siano capaci di coprire tutta la domanda necessaria a manifestare le ricadute economiche in termini di Pil, occupazione e sviluppo. Se saremo capaci di prepararci, l'effetto moltiplicatore del Recovery durera' anni". Lo scrive il vice ministro dell'Economia Laura Castelli in una lettera sul Sole 24 Ore, dove propone "la realizzazione di un portale unico in cui far confluire tutte le gare d'appalto". Il Piano "ci pone diverse sfide che riguardano anche l'effettiva ricaduta in termini economici nel lungo periodo. E' un'opportunita' unica", anche per le pmi, "attraverso la realizzazione di linee guida condivise per accogliere le richieste di bando di gara per lavori, formazione, servizi alla persona. In questa logica va letta la proposta di promuovere urgentemente un portale unico per gli appalti necessari all'attuazione dei progetti del Recovery Plan, un'infrastruttura informatica che poi andrebbe implementata in modo strutturale", spiega.

