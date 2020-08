Recovery Plan: Castelli, grande occasione, accelereremo in Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ago - 'Abbiamo una grande occasione davanti, sono le risorse del Recovery Fund

Le utilizzeremo per fare una programmazione di lungo termine

Intanto dobbiamo finanziare tutto cio' che va accelerato, penso al mondo delle partecipate di Stato che sono eccellenze a livello mondiale ed hanno progetti di riconversione importanti, e poi imprenditoria femminile, sostegno alle imprese per la riconversione, la formazione all'interno del mondo del lavoro e le politiche attive che sono state dimenticate per vent'anni". Laura Castelli, vice ministro dell'Economia, intervenendo a Radio24 sul Recovery Plan ha detto: "C'e' una forte accelerazione, e nelle prossime settimane ci sara' un passaggio Parlamentare che vedra' le Commissioni interloquire con i ministri per spingere ancora di piu' le direttrici con un dibattito parlamentare che sara' ancora piu' ambizioso e di visione. Il Parlamento, al di la' delle scaramucce che emergono sui giornali, si sente una grande responsabilita' nel lungo termine, cosciente che queste risorse saranno di accompagnamento per molti molti anni. C'e' responsabilita' da parte di tutti, il coinvolgimento e' ampio e il dibattito non ci ha mai fatto paura. Il dramma del Covid ha portato la politica a dialogare piu' del solito'.

com-Ale

(RADIOCOR) 27-08-20 19:53:43 (0433) 5 NNNN