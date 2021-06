Recovery plan: Busia (Anac), bene controlli ma evitare duplicazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Ai "considerevoli investimenti" previsti dal Pnrr si associano "piu' alti rischi e quindi maggiori responsabilita'" e serve "un impegno collettivo per evitare che corruzione o cattiva amministrazione dirottino le risorse nelle mani sbagliate".

"Ben vengano dunque controlli a vari livelli di governo, evitando pero' inutili sovrapposizioni istituzionali e salvaguardando la necessaria indipendenza delle istituzioni di vigilanza e controllo". Lo ha detto il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione Giuseppe Busia presentando questa mattina alla Camera dei deputati la Relazione annuale 2020. "La migliore attuazione del Pnrr - ha aggiunto - costituisce obiettivo anche di Anac, che vuole farne il fulcro della sua azione, non solo attraverso la vigilanza tradizionale, ma anche supportando le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici in questa sfida tanto impegnativa". In questo senso, "centrale sara' altresi' il potenziamento della propria Banca dati nazionale dei contratti pubblici". Tuttavia, per rispettare gli impegni e realizzare il Pnrr Busia ha chiesto per l'Anac "un necessario intervento normativo teso a rafforzare (anche) la struttura organizzativa dell'Autorita', cosi' da assicurare sufficienti mezzi e risorse".

