Recovery plan: Bonomi, confidiamo in Draghi ma vento partiti fuori da sacco di Eolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - "La scorsa settimana il presidente Draghi ha dovuto lanciare un monito drastico ai partiti: metto la fiducia, se continuate a bloccare il ddl concorrenza. Ma dobbiamo essere realisti: quel ddl e' stato gia' molto indebolito rispetto alla sua versione originale, che era prevista per luglio 2021 e oggi sono passati 10 mesi". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un passaggio della sua relazione all'assemblea privata sottolinea: "Come ha precisamente documentato Open Polis, delle 58 scadenze del Pnrr previste per fine giugno, 9 sono state completate, 17 appaiono a buon punto, e ben 32 sono ancora 'in corso'. E tra queste la riforma del codice degli appalti, il programma nazionale di gestione dei rifiuti, la strategia per l'economia circolare, le misure per la nuova assistenza sanitaria territoriale e decentrata". Poi indica: 'Confidiamo ovviamente che il presidente Draghi serri i tempi e ce la faccia, nonostante il vento dei partiti sia ormai fuoriuscito dal sacco di Eolo e sembri praticamente impossibile farlo rientrare: visto il nuovo turno di amministrative, poi regionali siciliane e infine elezioni politiche generali'.

