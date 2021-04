Recovery plan: Bonaccini, ok priorita' piano su infrastrutture

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - 'Senza il concorso delle Regioni, delle Province e dei Comuni nessun governo migliore al mondo e' capace di mettere a terra oltre 200 miliardi di euro in pochi anni'. Lo ha detto Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, partecipando all'evento digitale del Sole 24 Ore "Pnrr: sfide e opportunita' per il sistema Italia". 'Il Governo ha messo al Pnrr la cornice nazionale che io reputo complessivamente molto positiva per le priorita' che si da', ad esempio nel campo infrastrutturale quello di colmare i ritardi pesanti che l'Italia ha sia in quelle materiali soprattutto spostando parte dell'impegno e del lavoro dalla gomma al ferro o alla fluvialita' o alla ciclopedonalita' vita e in particolare garantendo i sistemi alternativi all'uso solo della gomma per favorire una mobilita' sostenibile. Dall'altro lato, tutta la parte immateriale con la banda ultralarga e la fibra ottica', ha spiegato Bonaccini.

