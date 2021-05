Recovery plan: Bisio (Vodafone), opportunita' straordinaria, serve formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - "Il Recovery e' un'opportunita' straordinaria anche sul piano delle competenze. E' necessaria un'evoluzione dell'offerta formativa affinche' gli investimenti abbiano un impatto sulla competitivita' del Paese". Lo ha detto Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, aggiungendo che "gia' da un paio d'anni Vodafone ha varato un grande piano di upskilling e reskilling, che coinvolge circa 3.500 persone delle seimila di Vodafone Italia. C'e' bisogno di interpretare il mondo in una chiave molto piu' dinamica, molto piu' digitale, molto piu' liquida di quanto non fosse precedentemente. Con questa iniziativa coinvolgiamo piu' di 300 persone che lavorano nel marketing e nel brand per cercare di affrontare una grande fase di ammodernamento delle competenze professionali. L'ambizione e' diventare una scuola di marketing per tutti, e da qui anche il nome di 'Accademia', ha aggiunto.

com-red

(RADIOCOR) 12-05-21 19:01:57 (0729)FONUE 5 NNNN