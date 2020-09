Recovery Plan: Amendola, si' a un tavolo di confronto con i sindacati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Ci sara' un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali? 'Assolutamente si', questo e' l'indirizzo del nostro Governo e del premier Conte". Cosi' il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola a Rainews 24, in merito alla richiesta di Cgil, Cisl e Uil che hanno chiesto all'Esecutivo di potersi cofrontare sul Recovery plan e hanno promosso una mobilitazione nazionale per il lavoro.

"Adesso abbiamo inviato in Parlamento le linee guida del Piano di rilancio - ha spiegato Amendola - per avere un dibattito con tutte le forze politiche, non solo quelle della maggioranza. Poi tocchera' agli attori sociali, coloro che insieme al Governo, agli enti locali e alle Regioni devono mobilitare il Paese. Noi dobbiamo recuperare divari sociali attestati da diverse classifiche. Se penso all'occupazione femminile, siamo dieci punti sotto la media europea. Per non parlare dell'occupazione giovanile e del Mezzogiorno. Questa mobilitazione nazionale ha bisogno di tutti gli attori che devono lavorare insieme per il nuovo Paese'.

