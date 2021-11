Recovery Plan: Amendola a Torino, seconda tappa del suo tour

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 nov -'Giornata densa di incontri e ricca di spunti interessanti in Piemonte.

Un patrimonio di idee che portero' con me in questo viaggio lungo l'Italia per parlare delle opportunita' concrete che offre il Pnrr. Nella seconda tappa del 'Road to Recovery' ho fatto visita ai laboratori di ricerca del Politecnico di Torino, ateneo d'eccellenza che ha la capacita' di uscire dall'ambito accademico, allargando i propri confini all'intero ecosistema di tecnologia e impresa. In questo contesto si inseriscono appieno il Cim 4.0, uno degli otto Centri di competenza ad alta specializzazione attivi al momento in Italia di cui il Politecnico e' promotore, e il Punch, polo di innovazione che sviluppa e produce tecnologie di mobilita' basate sull'idrogeno. Due realta' che ho scoperto in compagnia del presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay e del presidente dell'Unione industriale di Torino Giorgio Marsjai'. Cosi' il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a margine della seconda tappa del tour 'Road To Recovery' che ha toccato Torino e la provincia di Cuneo. 'Sono stato questa mattina anche all'Alstom di Savigliano - prosegue Amendola -, azienda che opera nel settore ferroviario e ha a cuore il futuro 'verde' degli spostamenti su rotaia, fra gli obiettivi del gruppo c'e' infatti la produzione del nuovo treno a idrogeno. Qui ho avuto modo di dialogare con le Rsu'. 'Con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - ha concluso il sottosegretario - ci siamo confrontati sulle potenzialita' della Citta' che ora deve tornare a correre sfruttando le leve del Pnrr nazionale. Infine con il Segretario generale di Fondazione Compagnia Intesa Sanpaolo Alberto Anfossi abbiamo messo in evidenza la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato quale strumento per il rilancio del territorio'.

