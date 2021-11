Recovery Plan: a Verona prima tappa del tour di Amendola con imprese e studenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - 'E' iniziato oggi a Verona 'RoadToRecovery', il tour che mi portera' in molte citta' italiane a parlare delle opportunita' che il Pnrr offre al territorio. Con imprese, lavoratori, studenti e associazioni discuteremo dei progetti concreti che cambieranno in meglio il nostro Paese, perche', per trasformare l'Italia, e' necessario che ciascuno percepisca il Next Generation Eu come una grande occasione". Cosi' il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola. "I servizi - sottolinea Amendola - sono un tassello fondamentale delle opere che verranno realizzate attraverso i fondi del Recovery. Ne ho parlato insieme al sindaco Federico Sboarina all'Agsm, societa' di produzione e distribuzione di energia e gas della citta'. Mi sono poi spostato in un altro polo all'avanguardia del nostro Paese, le Acciaierie Verona, azienda del settore siderurgico molto impegnata nella transizione digitale e negli investimenti green. Ho avuto inoltre l'occasione di apprezzare la bella Fiera di Verona, in compagnia del direttore Giovanni Mantovani. Nel pomeriggio ho salutato gli studenti del master in Diritto ed economia della Ue dell'Universita' di Verona. La giornata si e' infine conclusa alla Midac Batteries di Soave, selezionata fra le 42 aziende europee piu' innovative del settore grazie allo sviluppo di tre progetti relativi alla produzione, al riutilizzo e alla gestione sostenibile del fine vita delle batterie al litio. Tappa dopo tappa costruiamo un'Italia piu' verde e digitale. La prossima settimana appuntamento in Piemonte'.

