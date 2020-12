Recovery: Pittella (Pd), se ne occupi Mef e non strutture parallele

Parlamento dia indirizzo, poi coordinamento Ministeri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - "E' il tempo di riportare le cose al loro posto: del Recovery Fund si occupi il Mef in raccordo con il ministero delle Politiche europee e non strutture parallele di bizzarra composizione".

Lo dichiara il vicepresidente dei senatori Pd, Gianni Pittella. "Il grande fondo per la ripresa dell'Unione europea e' la storica occasione per l'Italia di riformare se stessa -sottolinea- e ritrovare la via della crescita, del lavoro, dello sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale.

Molto del futuro del Paese e' nella capacita' di cogliere questa occasione, e di farlo nei luoghi istituzionali deputati, il Parlamento nell'indirizzo e il coordinamento tra i ministeri competenti in una feconda dialettica con le autonomie regionali e locali. Se fossero vere talune indiscrezioni di queste ore, mi si lasci dire che non servono ulteriori e strani organismi, composti di manager gia' piu' che impegnati nel lavoro d'azienda, o peggio un esercito di consulenti, estranei alle strutture ministeriali e sostanzialmente irresponsabili. Riportiamo la discussione nell'alveo della politica e delle istituzioni rappresentative. Le scorciatoie o, peggio, le tentazioni tecnocratiche o accentratorie sono inaccettabili".

