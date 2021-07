Recovery: Nava, non c'e' condizionalita' ma richiesta di realizzare piani

'Obbligano alla progettualita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - I piani legati al Recovery fund 'obbligano alla progettualita'. Non servono a distribuire risorse, ma a finanziarie cambiamento e progettualita'. La condizionalita' non c'entra niente, qui l'unica condizionalita' e' che si faccia quello che si e' scritto nel piano. Non e' condizionalita' ma essere seri, uno fa un piano e poi lo rispetta'. Cosi' il direttore generale della Dg Structural Reform Support della Commissione europea, Mario Nava, nel corso del suo intervento al forum 'Think Tank Liguria 2030' organizzato da The European House - Ambrosetti, ha parlato dei fondi legati al Next Generation Eu e al Recovery and Resilience Facility (Rrf).

