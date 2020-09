Recovery Fund: Volpe (Falck Renewables), sia occasione per trasformazione Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 04 set - L'Italia ha bisogno di una trasformazione, anche energetica, e il Recovery Fund puo' essere l'occasione per attuarla. Cosi' Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables, in occasione del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Dobbiamo attuare una trasformazione radicale, che ci porti a sostituire petrolio e carbone dai nostri consumi: una trasformazione - che si potra' attuare anche con il supporto del Recovery Fund - per programmare e pianificare investimenti che puntino all'economia verde e al creare posti di lavoro, competenze e tecnologie indispensabili per realizzare questa riconversione industriale', ha affermato Volpe. Per il manager, 'investire nella decarbonizzazione, nella ricerca, nel digitale, ragionando con logiche nuove, innovative e sostenibili sono i tre pilastri necessari affinche' il nostro Paese possa avere una posizione di leadership industriale a livello internazionale', sottolineando che 'le energie da fonti rinnovabili e gli investimenti in un'economia a zero emissioni - che assicuri prosperita' e riduzione delle diseguaglianze - rappresentano un'opportunita' strategica senza precedenti, cruciale in questa fase post Covid'. Volpe ha ricordato che 'da sempre l'Italia ha creduto nelle potenzialita' della transizione energetica e sostenuto il percorso per arrivare a garantire consumi - privati e industriali - piu' sostenibili e compatibili coi nuovi stili di vita. Bisogna pero' accelerare decisamente gli investimenti, serve coraggio politico ed e' necessario uno snellimento della burocrazia'. Infatti, ha aggiunto, 'come confermano gli ultimi rapporti Irena, per attuare la trasformazione energetica e mantenere il riscaldamento globale almeno sotto la soglia di 2 gradi, tra il 2021 e il 2023 sono necessari investimenti per 5,9 trilioni di dollari (quindi circa 2 all'anno), contro gli 823 miliardi del 2019'.

