Recovery Fund: verso via libera a singhiozzo a piani Stati, per Italia atteso il 23/6

Si comincia settimana prossima (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 giu - La Commissione europea non darebbe il via libera ai primi piani nazionali per ripresa e resilienza martedi' prossimo in un unico blocco, ma a singhiozzo. Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore Radiocor la presidente von der Leyen ha deciso di spalmare i 'semafori verdi' in piu' giorni. Si sta lavorando a un calendario che prevederebbe di rendere note il 16 le decisioni e i documenti relativi al via libera al piano portoghese, che peraltro e' stato il primo a essere inviato a Bruxelles. Si tratta di un elemento di smalto per il governo Costa, che ha presieduto la presidenza di turno della Ue da gennaio (scade a fine giugno). Stamattina la Commissione ha indicato che il collegio si riunira' per decidere nel pomeriggio del giorno prima (martedi'). Insieme alla valutazione del piano portoghese sarebbe pubblicata anche quella del piano spagnolo. Nei giorni successivi sarebbe la volta dei piani di Danimarca, Francia, Germania e Grecia. Poi i piani austriaco, lussemburghese, lettone e slovacco. Il 23 giugno toccherebbe al via libera e alla relativa pubblicazione dei giudizi sui piani dell'Italia e del Belgio.

Il giorno prima la presidente von der Leyen sarebbe a Roma per presentare la decisione al governo italiano.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

