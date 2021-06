Recovery Fund: verso via libera a singhiozzo a piani Stati, per Italia atteso il 23/6 -2

Prime decisioni Ecofin il 13 luglio; a breve prima emissione di bond (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 giu - Non ci sono conferme ufficiali che questo sara' effettivamente il calendario della pubblicazione delle valutazioni dei piani nazionali per investimenti e riforme. In ogni caso, giorno piu' giorno meno, la cosa certa e' che la Commissione e' in dirittura d'arrivo. Il calendario di massima e' in ogni caso coerente con quanto indicato stamattina dalla portavoce comunitaria che ha indicato chiaramente che la decisione sui piani di 'molti Stati' sara' presa con procedura scritta, procedura che puo' essere attivata ogni giorno senza riunire appositamente i commissari. Secondo una fonte i via libera potrebbero anche essere di piu'.

Nella riunione di martedi' pomeriggio in sostanza i commissari discuteranno le valutazioni confezionate dai servizi e passate ai raggi x dagli staff, e' possibile possano approfondire qualche valutazione sui piani di alcuni Stati, ma si tratta in ogni caso di documenti, di valutazioni gia' discusse abbondantemente a livello tecnico e dei 'gabinetti' degli stessi commissari.

La Commissione adottera' le proposte al Consiglio per una decisione (del Consiglio, appunto) su ogni singolo piano nazionale. Tra i documenti anche la 'mappa' degli obiettivi intermedi e finali che ogni Paese dovra' rispettare per ottenere le 'tranche' successive degli aiuti anticrisi (in termini di sovvenzioni e prestiti se richiesti) e un corposo documento nel quale si analizzano i piani nel dettaglio in relazione agli obiettivi e ai requisiti dell'operazione Next Generation EU, alle raccomandazioni Ue.

Una volta che i piani sono stati 'licenziati' dalla Commissione, la 'palla' passa al Comitato economico e finanziario di cui fanno parte i rappresentanti degli Stati.

E' l'organismo che istruisce discussioni e decisioni dell'Ecofin. La riunione dei ministri finanziari che si terra' a Lussemburgo venerdi' dovrebbe solo prendere atto di quanto fatto dalla Commissione. Data la ristrettezza dei tempi, e' evidente a questo punto che solo il 13 luglio l'Ecofin si pronuncera' sui piani 'licenziati' dalla Commissione. Non sono attese bocciature. Il vero 'test' sull'attuazione dei piani sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne le riforme sara' fra sei-sette mesi quando ogni Stato chiedera' la seconda 'tranche': in quel momento occorrera' dimostrare di aver rispettato gli obiettivi intermedi scritti nel piano relativamente agli uni e agli altri.

Nel frattempo la Commissione sta accelerando la preparazione della prima emissione di bond a lunga scadenza: entro l'anno ne emettera' per 80 miliardi ai quali si aggiungeranno le emissioni di bond di scadenza inferiore all'anno.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

