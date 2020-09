Recovery Fund: Uil, non sia lista della spesa ma occasione per avvicinare Nord-Sud

'Superare clausola 34% per far crescere Pil nel Mezzogiorno' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - "Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza deve basarsi sull'idea di costruire un modello di societa' con una visione strategica di medio e lungo periodo". Cosi' la Uil nell'audizione in commissione Bilancio della Camera sulle priorita' del Recovery Fund. "Per questo - viene puntualizzato - il Recovery plan non dovra' contenere la classica 'lista della spesa' o peggio ancora limitarsi a raccogliere progetti 'riciclati' tra le varie amministrazioni, ma si dovranno prendere decisioni per disegnare una societa' piu' equa e giusta"

Per il sindacato, si legge nel documento depositato in Commissione, "dobbiamo cogliere l'opportunita' dei fondi comunitari del Recovery per ridurre una volta per tutte i divari territoriali che dividono il Paese. A tal fine chiediamo che le risorse destinate a ridurre il divario territoriale Nord-Sud siano superiori alla clausola del 34%, perche' solo tornando a far crescere a ritmi intensi il Pil nel Mezzogiorno che puo' crescere l'intero Paese"

Tra le priorita' nella destinazione delle risorse, continua il documento, "al primo posto riteniamo fondamentale stimolare la buona azione dell'Amministrazione pubblica sia nazionale che locale, con un piano finalizzato ad una forte azione di rinnovamento teso all'efficienza ed all'efficacia della spesa pubblica".

