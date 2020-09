Recovery Fund: Treu, criticita' per agricoltura, sanita', turismo e trasporti

'Indispensabile riforma del fisco ma con risorse nazionali' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - "Occorre utilizzare al meglio i 209 miliardi per riformare e rilanciare il Paese. Serve un grande piano di sviluppo per rendere il nostro Paese piu' competitivo e prevedere interventi a supporto di quei settori maggiormente colpiti dalla crisi". Cosi' il presidente Cnel, Tiziano Treu, nell'audizione sulle priorita' da adottare nella destinazione delle risorse del Recovery Fund

"Dai primi risultati degli stress test che il Cnel sta conducendo emerge - ha riferito - una situazione molto critica in settori strategici come la l'agricoltura, la sanita', i servizi pubblici, il turismo, i trasporti e la logistica". Treu ha auspicato "pochi progetti, ma che siano strategici per lo sviluppo della Paese", dettagliati per tempi e i costi dei vari interventi attuativi, "guardando alle migliori esperienze di altri Paesi e in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea" e messi a punto "coinvolgendo le organizzazioni della societa' civile nella valutazione d'impatto e nella previsione strategica"

Il presidente Cnel ha inoltre puntualizzato: "E' noto che il fisco non puo' costituire un oggetto del Recovery Plan, tuttavia, preme sottolineare che la sua riforma e' indispensabile e deve essere attuata con le risorse nazionali. In particolare, e' fondamentale un intervento volto a combattere l'evasione fiscale piu' volte raccomandato dall'Europa".

