Recovery Fund: Svimez, no uso per ritorno a normalita', confermeremmo stagnazione

'E' straordinaria occasione per politica di riequilibrio' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - Il Recovery Fund offre la "straordinaria occasione" di "formulare un piano di rinascita del Paese che proponga un realistica prospettiva di sviluppo equilibrato". Cosi' il direttore Svimez, Luca Bianchi, nel corso di un'audizione alla Camera in commissione Bilancio. "Riteniamo percio' pericolosamente illusoria - ha puntualizzato - l'ipotesi ventilata piu' o meno esplicitamente di privilegiare un uso delle risorse europee in arrivo, ai fini di un'intensa ed accorta manutenzione e revisione del sistema vigente, mirato in qualche misura a ripristinare la normalita' di prima. Una simile scelta richiederebbe di confermare la lunga stagnazione sperimentata dalla nostra economia, ultima per perfomance da molti anni nella Ue".

Bof

(RADIOCOR) 08-09-20 14:20:31 (0299)PA 5 NNNN