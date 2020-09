Recovery Fund: Svimez, no uso per ritorno a normalita', confermeremmo stagnazione -2

Da 1 euro investito al Sud valore per 1,3 (25% torna a Nord) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - Dal documento illustrato nel corso dell'audizione e' emerso che, secondo stime Svimez, "per ogni euro di investimento al Sud, si generi circa 1,3 euro di valore aggiunto per il Paese, e di questo, circa 30 centesimi (il 25%) ricada nel Centro-Nord". Secondo il centro studi "nel lungo periodo, il processo di accumulazione di capitale, dati i rendimenti decrescenti al crescere della dotazione dello stock di capitale, produce dinamiche piu' sostenute nel Mezzogiorno che al Centro-Nord". In particolare il modello Svimez evidenzia come "posto uguale ad 1 il valore del moltiplicatore nel primo anno di realizzazione degli investimenti, questo cresca di oltre il 70% al Mezzogiorno alla fine del quadriennio, contro una crescita del 10% al Centro-Nord".

