Recovery Fund: Patuanelli, prossima settimana convocazione sindacati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 set - In vista del Recovery Fund "la prossima settimana convochero' i sindacati". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, chiudendo l'intervento agli Stati generali della Cgil Puglia, a Bari. Patuanelli ha apprezzato anche la proposta della Cgil di una cabina di coordinamento, "credo sia un elemento qualificante della proposta Cgil e non puo' non stare a Palazzo Chigi come luogo naturale di confronto e regia", ha detto Patuanelli.

