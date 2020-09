Recovery Fund: Pasini, al lavoro per proposte su settore siderurgico

Ce lo ha chiesto il governo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 05 set - "Il governo italiano ci ha chiesto, come comparto siderurgico, di preparare un pacchetto per portare avanti alcuni progetti come sistema nazionale sul fronte del green new deal, dell'economia circolare, del risparmio energetico, sulla filiera dei rifiuti. Ci stiamo lavorando, poi il Governo li dovra' presentare il 15 ottobre all'Europa". Cosi' Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi dell'Associazione industriale Bresciana (Aib), a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, parlando del Recovery Fund. "Una parte di queste risorse verranno utilizzate anche dal comparto siderurgico, ci sono temi importanti in agenda da risolvere come quello di Taranto e quello di Piombino", ha precisato Pasini, aggiungendo di 'non essere in grado di dire se" tali risorse saranno sufficienti.

