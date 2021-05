Recovery Fund: Parlamento Ue vuole seguire passo passo attuazione piani nazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lisbona, 20 mag - Il Parlamento europeo vuole ottenere tutte le informazioni rilevanti sui piani nazionali di ripresa per garantire un controllo democratico sull'attuazione del Recovery. Lo chiedono i deputati con una risoluzione non legislativa adottata con 602 voti favorevoli, 35 contrari e 56 astensioni. I deputati ritengono che la condivisione delle valutazioni preliminari dei piani non pregiudichera' l'esito della procedura, poiche' la maggior parte dei piani nazionali sono gia' in fase avanzata e probabilmente saranno approvati.

Inoltre, il coinvolgimento del Parlamento garantirebbe e rafforzerebbe la legittimita' democratica e il senso di titolarita' dei cittadini. I deputati vogliono infine che le commissioni del Parlamento siano informate sui risultati preliminari riguardanti l'adempimento dei traguardi e degli obiettivi concordati con gli Stati affinche' siano in grado di valutare al meglio l'effettiva e corretta spesa dei fondi.

