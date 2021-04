Recovery Fund: ora i governi premono su Bruxelles, valutare piani nazionali in fretta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 apr - Come spesso accade, viene data un'enfasi eccessiva a problemi eccessivamente ingigantiti: non cambierebbe molto la situazione se i primi esborsi con il 13% delle quote nazionali in termini di prefinanziamenti arrivassero a meta'-fine luglio o qualche settimana prima. Next Generation EU, lo strumento anticrisi che sara' finanziato con emissioni di bond comuni sul mercato per circa 800 miliardi a prezzi correnti, e' stato deciso lo scorso luglio e sara' operativo di fatto un anno dopo, settimana piu' settimana meno. Chiaro che nulla poteva essere improvvisato e, d'altra parte, per molti Paesi che ne saranno i maggiori beneficiari, Italia e Spagna in primo luogo, la preparazione di progetti di investimenti e riforme economiche o degli apparati amministrativi costituisce un'autentica sfida sia politica sia tecnica.

L'accelerazione chiesta alla Commissione europea, cui spetta il vaglio tecnico e politico (del dettaglio dei progetti di investimenti e relativamente al rispetto delle politiche di settore concordate con la Ue per ogni singolo Paese e sintetizzate nelle raccomandazioni del 2019 e del 2020) riflette una narrazione un po' propagandistica del momento: non bastera' la prima 'tranche' di prefinanzeiamento per vedere dei risultati in termini di maggiore attivita' economica. Occorrera' aspettare almeno un anno. In ogni caso ciascuno deve fare la sua parte: il primo maggio la stragrande maggioranza dei piani nazionali sara' stata recapitata a Bruxelles ed essendo stati negoziati prima, la Commissione non partira' da zero. Di qui la possibilita' che effettivamente, per alcuni Paesi almeno, l'operazione possa concretizzarsi prima della fine di luglio. Ammesso naturalmente che tutti gli Stati completino la ratifica dell'aumento delle risorse proprie del bilancio Ue (a garanzia dell'emissione dei bond). D'altra parte, lo stesso ministro francese Le Maire, in prima linea nel chiedere alla Commissione di fare in fretta, continua a indicare lche entro la fine dell'estate il 'carro' di Next Generation EU deve partire. Entro la fine non entro l'inizio della bella stagione. La presidenza portoghese vuole comunque apparire ottimista: il ministro Silva ha dichiarato che entro la fine della primavera le cose potrebbero essere risolte 'in modo che la Commissione europea possa lanciare sul mercato i prestiti per finanziare' l'operazione.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 28-04-21 19:17:02 (0697) 5 NNNN