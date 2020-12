Recovery fund: Messina, puntare su pochi grandi progetti, infrastrutture e formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 dic - "Chi ha responsabilita' di governo deve agire per accelerare la crescita del Paese. Contare sui debiti che si possono fare sarebbe sbagliato per il futuro. Bisogna concentrarsi con rapidita' sulla crescita, sui fattori che possono permettere un recupero rapido del Pil". Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, intervenendo all'evento della Fondazione Guido Carli "Ri-Nascita Italia", precisando che questa crescita "deve essere anche inclusiva: i motori di crescita devono portare a un recupero dalla poverta' verso le fasce medie". Messina ha sottolineato che e' importante "concentrarsi su 10-20 grandi progetti e oltre agli investimenti infrastrutturali pensare al capitale umano", perche' in Italia "ci sono pochi laureati e pochi tecnici" con le figure professionali che non rispondono alle esigenze del mondo del lavoro. Ad ogni modo, riguardo alla ripresa economica, Messina si e' detto positivo: "E' vero che ci troviamo in una condizione difficile per la pandemia e con una forte contrazione del Pil ma questo Paese ha dei punti di forza straordinari - 10 trilioni di risparmi delle famiglie e un export che e' rimasto forte -, ha dei fondamentali forti che ci consentono di guardare positivamente ai prossimi anni se ognuno fara' la sua parte".

