Recovery Fund: Mattarella, e' svolta di portata straordinaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 05 set - 'Il piano per la ripresa, finalmente approvato nel consiglio europeo di luglio, rappresenta per quantita' delle risorse e per la qualita' delle proposte sociali una svolta di portata straordinaria, che manifesta un livello all'altezza dello storico valore dell'Ue'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in video collegamento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'La drammatica crisi provocata dalla pandemia e' stata spartiacque per l'Unione europea, in meno di sei mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative e che solo pochi giorni prima della crisi apparivano decisamente fuori portata. La pandemia ha avuto l'effetto di un duro richiamo alla realta', rendendo evidente a tutti, cittadini e governi, che trincerarsi in una presunta propria autosufficienza non e' la risposta contro un nemico sconosciuto e aggressivo', ha sottolineato Mattarella.

