Recovery Fund: Mattarella, Commissione si e' assunta responsabilita' agire

Affiancata da Parlamento e Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 05 set - La Commissione europea si e' assunta la responsabilita' di agire in risposta alla pandemia e in questo e' stata affiancata dal Parlamento europeo e dalla Bce 'che aveva preparato il terreno'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in collegamento video al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'E' proprio in momenti di grande incertezza come quelli che stiamo attraversando che diventa doveroso pensare al futuro, indicare vie d'uscita, soprattutto a quanti, in una congiuntura senza precedenti in tempo di pace, vedono offuscarsi i propri punti di riferimento tradizionali', ha detto Mattarella, sottolineando che 'quella della Commissione non e' stata solo una esortazione alla solidarieta' bensi' l'esercizio di una responsabilita' istituzionale, responsabilita' nel farsi carico di indicare la strada da percorrere, avanzando proposte innovative e coraggiose, la cui promozione non appariva scontata'. Non va sottovalutato, ha proseguito il presidente della Repubblica, che si parla di 'proposte la cui agibilita' politica sembrava inimmaginabile fino a poche settimane prima e che tuttavia erano indifferibili se si voleva evitare che la crisi sociale ed economica travolgesse decenni di integrazione'. Si tratta di 'una responsabilita', che occorre sottolinearlo nel complesso ed equilibrato impianto dell'Unione, e' sempre condivisa e che anche in questo caso e' stata condivisa con il Parlamento europeo, che negli anni si era piu' volte espresso a favore di una maggiore integrazione delle politiche economiche e fiscali', ha detto. Inoltre, e' stata 'condivisa con la Banca centrale europea, che sia con l'attuale presidenza Lagarde sia con quella precedente Draghi, aveva ben preparato il terreno per quelle decisioni, assumendosi a sua volta responsabilita' di alto profilo etico oltre che monetario', ha precisato Mattarella. Da evidenziare, inoltre, che 'a questa azione si e' affiancata quella degli Stati membri. Dapprima sotto forma di solidarieta' bilaterale spontanea e apprezzatissima, successivamente - grazie a una azione negoziale e paziente - sotto forma di elaborazione di programmi a livello comunitario' e poi, 'come e' noto, con una iniziativa risultata decisiva, Berlino e Parigi si sono fatte promotrici della proposta di un piano di rilancio finanziato attraverso debito comune, un piano cui non e' stata estranea l'azione italiana di coagulare un ampio fronte di Paesi principalmente del Sud dell'Unione, tra i quali la stessa Francia, Spagna, Portogallo e Grecia'.

