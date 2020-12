Recovery Fund: Manfredi, possibile coinvolgimento atenei su decisioni spesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - "E una cosa su cui stiamo lavorando. Io in maniera informale mi sto confrontando con vari soggetti del mondo della ricerca e dell'universita' perche' e' vero e chiaro he questa e' una cosa che dobbiamo fare insieme". Lo ha detto il ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano Manfredi intervenendo a Innovation Days, l'evento organizzato dal Sole 24 Ore dedicato alla eccellenze del territorio con uno sguardo alle prospettive per il 2021 in risposta a una domanda su un possibile coinvolgimento degli atenei nella decisione sui capitoli di spesa del recovery fund. Riguardo al Recovery Fund, il ministro ha spiegato che ci sono vari contenuti che toccano l'universita' e la ricerca. "Per universita' c'e' il grande tema del diritto allo studio - ha detto - dell'accesso all'universita' ma anche quello del cambiamento dei contenuti perche' servono contenuti che sappiano dare una risposta alla trasformazione digitale e alla transizione energetica. Poi vi e' il tema di un ruolo piu' forte per i dottorati di ricerca e una spinta su tutta quella che e' la formazione professionalizzante, altro elemento di cui abbiamo molto bisogno perche' dobbiamo allargare la base di accesso ma anche le competenza per il mondo delle imprese. Nel campo della ricerca, viene affrontato il tema di come mettere insieme ricerca di base con la necessita' di essere vicini alle imprese".

