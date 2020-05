Recovery Fund: Macron, non prestiti agli Stati ma aiuti da non rimborsare -3

Piano rimborsi vincolante a carico del bilancio Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 mag - Nel documento franco-tedesco viene indicato che 'i finanziamenti del fondo di rilancio sono integrati nella decisione sulle risorse proprie (del bilancio Ue) con un volume e una data di scadenza chiaramente indicate e che sara' legato a un piano di rimborso vincolante al di la' del prossimo quadro finanziario pluriennale a carico del bilancio della Ue'. Per questo 'e' necessario un accordo complessivo rapido sul quadro finanziario pluriennale e sul fondo di rilancio'. I negoziati 'si baseranno suo progressi realizzati a febbraio'. Non c'e' un impegno temporale per trovare un accordo: 'Ci sforzeremo di fornire uno sforzo di bilancio legato alla crisi del coronavirus prima possibile'. 'Questo sostegno alla ripresa completa gli sforzi nazionali e la serie di misure adottate dall'Eurogruppo; si basera' su un chiaro impegno degli Stati membri a perseguire politiche economiche sane e un ambizioso programma di riforme'. Inoltre Francia e Germania indicano che 'il miglioramento del quadro europeo per il raggiungimento di una tassazione equa nella Ue rimane una priorita', in particolare introducendo un'efficace tassazione minima e un'equa tassazione dell'economia digitale all'interno dell'Unione, idealmente basate su conclusioni fruttuoso lavoro dell'Ocse e l'istituzione di una base imponibile comune per le societa''. Tra gli obiettivi strategici anche il rafforzamento della 'convergenza sociale e l'accelerazione delle discussioni sul quadro Ue per un salario minimo adattato alle situazioni nazionali'.

