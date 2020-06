Recovery Fund: i 4 di Visegrad, distribuire risorse equamente, troppo per il Sud Europa

I leader di Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 giu - I primi ministri dei quattro paesi dell'Europa centrale membri del cosiddetto gruppo Visegrad (Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia) hanno chiesto giovedi' una distribuzione "equa" del Recovery Fund e degli altri canali di finanziamento anticrisi da 750 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea. I quattro leader si sono incontrati in un castello a Lednice, nel sud-est della Repubblica Ceca. Il premier slovacco Matovic ha dichiarato: "Dobbiamo evitare una situazione in cui un Paese con circa la stessa popolazione e lo stesso pil pro capite situato nell'Europa meridionale beneficera' di questo piano molto piu' di un Paese dell'Europa centrale'. Il premier ungherese Orban ha affermato che la proposta e' "filosoficamente molto lontana da cio' che gli ungheresi pensano del mondo (...), ritengono che prima occorre guadagnare soldi per poterli spendere". Tuttavia, ha aggiunto che occorrono "soluzioni eccezionali, in una situazione eccezionale, abbiamo un atteggiamento positivo nei confronti di questa iniziativa, ma dobbiamo lavorarci sopra'.

