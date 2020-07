Recovery Fund: Gualtieri, linea rossa risorse significative, no veti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - "La nostra linea rossa e' che il Recovery Fund deve essere adeguato alla sfida, servono risorse significative con eurobond e a livello dell'Unione e non con veti di paesi membri verso altri, questo sarebbe improprio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, al Tg La7, mentre e' in corso la trattativa a livello europeo: "queste risorse non sono trasferimenti da un Paese all'altro ma l'Unione europea emette titoli per finanziare progetti comuni", ha aggiunto.

