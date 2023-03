Recovery Fund: gia' raccolti sul mercato 30 mld su 80 nel primo semestre

Ieri con bond a 11 anni (domanda superiore di 9 volte all'offerta) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 mar - La Commissione Ue ha raccolto 6 mld di euro nel quadro della terza operazione sindacata con l'emissione di un bond scadenza 4 luglio 2034. La domanda degli investitori e' arrivata a 54 mld (tasso di sottoscrizione moltiplicato per 9 rispetto all'offerta). Con tale operazione, che informa Bruxelles e' stata effettuata ieri, la Commissione ha raccolto 30 mld contro un obiettivo di 80 mld per il primo semestre (70 dei quali serviranno per Next Generation EU e 10 per l'assistenza all'Ucraina). Il bond a 11 anni ha un coupon di 3,25%, rendimento di riofferta 3,359% equivalente a un prezzo di 98,968; spread mid-swap +13 pb equivalente a 67,7 pb sul Bund scadenza 15 febbraio 2033 e 7,2 pb sull'Oat scadenza 25 maggio 2034. Banche leader dell'operazione Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Societe' Generale.

