Recovery Fund: Gentiloni, prima di Natale firma accordo operativo con Italia

Poi richiesta esborso, tempi non brevi come per la Spagna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 dic - 'Finora ho firmato tre-quattro accordi operativi con altrettanti Stati, penso che faro' lo stesso con le autorita' italiane prima di Natale'. Lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni richiesto di fornire informazioni sui tempi di esborso della prima 'tranche' degli aiuti del Ricovery Fund all'Italia successiva al prefinanziamento gia' erogato. 'I tempi per gli esborsi arrivano complessivamente a tre mesi dalla richiesta', che scatta una volta firmati gli accordi Ue-Stati. E' un calendario 'che puo' essere abbreviato, per la Spagna e' stato breve perche' molte misure erano gia' in esecuzione da mesi, non sara' probabilmente il caso dell'Italia per la quale il passaggio e' piu' impegnativo'.

Aps

(RADIOCOR) 22-12-21 13:04:38 (0361)EURO 5 NNNN