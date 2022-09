Recovery Fund: Gentiloni, 'molto interessante' idea rinvio scadenza per realizzare investimenti

Avanzata dal Portogallo, non riguarda le riforme (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Praga, 9 set - Il Portogallo propone di posporre la data finale per la realizzazione degli investimenti nel quadro del Recovery Fund (il piano Next Generation EU) per fronteggiare l'aumento dei costi. La proposta non riguarda la realizzazione delle riforme. Un documento in tal senso e' stato inviato dal ministro delle finanze Fernando Medina alla Commissione europea. Oggi il commissario Paolo Gentiloni ha indicato che questa posizione 'e' molto interessante'. La scadenza prevista per gli investimenti e' il 2026.

