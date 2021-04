Recovery Fund: Francia, Germania, Italia e Spagna, "momento decisivo per integrazione Ue"

Dichiarazioni Le Maire, Scholz, Franco e Calvino (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 apr - I quattro ministri dell'economia di Francia, Germania, Italia e Spagna hanno presentato con dichiarazioni congiunte i piani nazionali di investimenti e riforme che consegneranno entro il fine settimana alla Commissione europea. Si e' trattato di dichiarazioni in successione del tedesco Scholz, del francese Le Maire, dell'italiano Franco e della spagnola Calvino nel formato di videoconferenza. Dato che la forma riflette una sostanza, l'intento del 'quartetto' e' presentarsi come il perno dell'azione di coordinamento europeo del rilancio dell'economia. I ministri hanno indicato che per l'Europa si tratta di un passaggio importante per rafforzare l'integrazione economica continentale.

