Recovery Fund: Francia, Germania, Italia e Spagna, "momento decisivo per integrazione Ue" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 apr - Non ci sono state ne' novita' ne' indicazioni di rilievo da parte dei quattro ministri dell'economia rispetto alle indicazioni fornite nei giorni scorsi. Scholz ha parlato del Recovery Fund come di 'una storica occasione frutto dello spirito di solidarieta'' tra gli Stati: 'Chiedo a tutti gli Stati di sottoporre i loro piani entro la settimana e che sia completato il processo di ratifica' dell'aumento delle risorse proprie del bilancio Ue (a garanzia dell'emissione di bond per finanziare Next Generation EU). L'Europa sta vivendo 'una nuova era'.

Le Maire ha indicato che l'operazione comune anti crisi 'riflette la maggiore cooperazione tra gli Stati per obiettivi comuni su tecnologie chiave, Cloud, elettronica, telecomunicazioni, batterie con lo scopo di rafforzare l'innovazione e rendere l'Europa piu' indipendente e sovrana: i fondi europei devono arrivare prima di fine estate'. Il ministro italiano Franco ha parlato di 'momento decisivo' per l'integrazione europea e per rendere piu' dinamico e inclusivo il rilancio economico e rievocato i tratti essenziali del piano italiano. Calvino, infine, ha indicato che le scelte del Recovery Fund 'rafforzano la base per la ripresa sostenendo l'ambizione di una Europa piu' forte'.

