Recovery Fund: De Micheli, parte per finanziare Italia Veloce, programma infrastrutture

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Una parte dei fondi del Recovery Fund che arriveranno dall'Europa verra' richiesta per finanziare il piano infrastrutturale Italia Veloce. Lo ha indicato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Di fronte alla scelta se privilegiare le piccole e le grandi opere noi abbiamo fatto "Italia Veloce che e' in Parlamento, l'allegato Infrastrutture, e' molto importante perche' parte di questo chiederemo che venga finanziato con il Recovery Fund". Per realizzare questo piano "ci siamo dati il criterio dell'utilita' e della distribuzione della responsabilita' nella realizzazione, perche' per noi la scelta di fare o non fare una infrastruttura ha una misura unica, che e' la qualita' della vita delle persone. Se alla fine di quel percorso gliela migliori, la fai, altrimenti non la fai", ha spiegato la ministra. Per quanto riguarda la responsabilita', c'e' stata una condivisione con gli enti locali e "gia' nel primo anno c'e' stato un trasferimento enorme di risorse di oltre 5 miliardi di euro sui 16 complessivi che abbiamo speso in questi primi 12 mesi di governo agli enti locali che, tra l'altro, hanno una capacita' di spesa molto piu' veloce delle stazioni appaltanti nazionali".

