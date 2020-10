Recovery Fund: Conte, partire al piu' presto e' un obbligo morale

Italia impegnata in una serrata azione diplomatica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - "Rimane urgente una positiva conclusione del negoziato su Next Generation Eu e sul nuovo Quadro finanziario pluriennale perche' far partire al piu' presto i programmi, l'erogazione dei fondi europei rappresenta un obbligo innanzitutto morale verso le decine di migliaia di vittime europee, verso i cittadini del nostro continente". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, nel corso di un'informativa urgente sull'ultimo Dpcm con misure anti Covid. "L'Italia e' impegnata a tal fine in un'intensa, serrata azione politica e diplomatica a tutto campo", ha aggiunto Conte.

