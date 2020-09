Recovery Fund: Conte, ci giochiamo credibilita' dell'Italia in Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - Con il Recovery Fund "ci giochiamo la credibilita' interna nei confronti delle famiglie e dei nostri figli e quella dell'Italia in Europa", perche' dopo essere riusciti a ottenere 209 miliardi, il Paese "deve essere in grado di spendere i fondi efficacemente". Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in risposta alle numerose domande che sono giunte dalla platea del Workshop Ambrosetti ha difeso le scelte del Governo sulla destinazione delle risorse nel periodo della piena emergenza ("selezionare avrebbe voluto dire rallentare") sottolineando che nel futuro gli interventi di sostegno "dovranno essere piu' selettivi". Per il futuro prossimo ha detto che la scuola "e' tutto", "una delle preoccupazioni maggiori" e ha confermato di guardare alla riforma fiscale mentre, se la riforma della giustizia civile e penale e' "purtroppo in ritardo", l'impegno c'e' e ci sono progetti per rendere il sistema piu' efficiente, anche con la digitalizzazione. Sollecitato infine sul ruolo crescente di "uno stato imprenditore" ha sottolineato di essere stato educato ad un concetto di "stato regolatore" ma "non dobbiamo avere atteggiamenti provinciali" visto cosa stanno facendo le nazioni nostre concorrenti.

