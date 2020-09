Recovery Fund: Cisl, agire velocemente su lavoro, Pa, investimenti e salute

'Su risorse Mes superare inopportuna situazione di empasse' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - "Il programma di utilizzo delle risorse del Recovery Fund dovra' insistere velocemente su traiettorie come: lavoro e occupazione; investimenti produttivi; rafforzamento delle politiche per la salute, per la famiglia e contro la poverta'; potenziamento della Pa; istruzione e alla ricerca; aumento della produttivita' e partecipazione; Mezzogiorno"

Cosi' i rappresentanti Cisl in commissione Bilancio alla Camera. "Su queste priorita' - e' stato evidenziato - occorre abbinare un progetto di riforma del modello economico-sociale che deve fondarsi su un assetto nuovo e partecipativo per valorizzare il lavoro e la persona a sostegno della crescita del Paese, sia in termini di qualita' che di produttivita'"

Cisl ha tra l'altro sottolineato che sulle risorse Mes per la sanita' "permane un'inopportuna situazione di empasse rispetto alla quale riteniamo vada superato ogni indugio".

