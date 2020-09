Recovery fund: Castelli, formazione digitale per colmare divario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set -"Digitalizzazione e acquisizione delle competenze digitali sono due facce di una stessa medaglia. Anche per questo abbiamo, da subito, fatto di tutto per farli rientrare tra le priorita' del nostro Paese e con il Decreto di adozione della 'Strategia Nazionale per le competenze digitali', abbiamo realizzato un piano per combattere il digital divide, aumentare gli specialisti Ict e promuovere lo sviluppo delle competenze fondamentali. Penso che la formazione digitale sia parte integrante di un percorso, come le materie umanistiche, scientifiche o come le lingue straniere, accompagnando i ragazzi sin dai primi anni di istruzione obbligatoria". Lo scrive il vice ministro dell'Economia Laura Castelli, ribadendo che per rendere il Paese "piu' moderno, sostenibile, tecnologico ed efficiente,i presupposti ci sono tutti, e le linee guida del Recovery Plan, che stiamo finalizzando in queste ore, lo dicono chiaramente. I progetti in cantiere ci consentiranno di intervenire per colmare quel divario, sociale e digitale".

